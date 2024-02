Člen Snemovne lordov zachránený Wintonom mal prejav o holokauste

Londýn 2. februára (TASR) - Labouristický člen britskej Snemovne lordov Alfred Dubs (91) mal v piatok emotívny príhovor v parlamente o holokauste. Ako šesťročný unikol počas druhej svetovej vojny z okupovaného Československa vďaka záchrannej akcii Nicholasa Wintona. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Lord Dubs zadržiaval slzy, keď pred hornou komorou britského parlamentu spomínal na svoju cestu z Československa do Spojeného kráľovstva. Záchranu stoviek detí pred nacistami zorganizoval sir Nicholas George Winton. Dubs povedal, že je preňho "ťažké" o tom vôbec rozprávať. Dodal, že treba nájsť "lepšie spôsoby", ako pripomínať holokaust, lebo si to vyžaduje najnovší "desivý výbuch antisemitizmu".



Ako aktivista za práva utečencov spomenul aj množstvo urážlivých reakcií za svoje verejné angažovanie.



V prejave v Snemovni lordov povedal: "Toto je pre mňa emotívny deň" a spomenul aj nedávny film o Nickym Wintonovi. Ako organizátor akcie Kindertransport zachránil 669 detí pred holokaustom. "Tento film ma doviedol k slzám, prepáčte, lordi." Po chvíli pokračoval: "Sledoval som ten film a pomyslel som si, ako dokonale zvládol svoju úlohu herec, ktorý stvárnil Nickyho Wintona."



"Vidíme v tejto krajine žalostný, poľutovaniahodný, desivý výbuch antisemitizmu a islamofóbie a Nemci vravia, že u nich je to rovnaké. Podľa mňa musíme vymyslieť lepšie spôsoby, ako čo najviac zaistiť, že islamofóbia a antisemitizmus budú odstránené," dodal.



Lord Ian Austin z Dudley bol v minulosti labouristický poslanec parlamentu, stranu však opustil pre antisemitizmus. V Snemovni lordov teraz kritizoval propalestínske pochody v Británii.



Austin v príhovore rozprával o svojom adoptívnom otcovi, ktorý ako dieťa unikol z Československa pred holokaustom: "Do Spojeného kráľovstva prišiel otec pár mesiacov pred lordom Dubsom. Keď prišiel, vedel povedať iba tri anglické slová - teplo, kríž a žemľa. Ale vyrástol a stal sa z neho najmladší riaditeľ gymnázia v krajine, za prácu vo vzdelávaní a charite mu udelili vyznamenanie Rad britského impéria. A vychoval štyri deti, z ktorých ja som druhé v poradí."