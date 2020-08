Člen vlády USA na prelomovej návšteve na Taiwane

Tchaj-pej 10. augusta (TASR) - Americký minister zdravotníctva Alex Azar, ktorý v nedeľu pricestoval na návštevu Taiwanu, sa v pondelok stretol tamojšou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Informovala o tom agentúra AFP.



Azar je prvým ministrom zdravotníctva USA na návšteve Taiwanu a súčasne aj prvým členom americkej administratívy, ktorý do tohto štátu zavítal po šesťročnej prestávke, ako aj najvyššie postaveným úradníkom vlády USA na návšteve Taiwanu od roku 1979.



Azarova návšteva vyvolala hnev Číny vyhrážajúcej sa teraz bližšie nešpecifikovanými odvetnými opatreniami.



Cieľom Azarovej návštevy je podpora spoločných demokratických hodnôt, ako aj zintenzívnenie spolupráce v oblasti hospodárstva i verejného zdravia, keďže "Spojené štáty a ďalšie krajiny pracujú na posilnení a diverzifikácii našich zdrojov dôležitých liekov".



V pondelok by mal Azar podpísať memorandum o spolupráci v oblasti zdravotníctva s predstaviteľmi taiwanskej vlády. Navštívi aj miestne centrum pre kontrolu chorôb.



Azar by sa počas svojej návštevy Taiwanu stretne nielen so svojím rezortným kolegom Čchen Š'-čchungom, ale aj s ministrom zahraničných vecí Josephom Wuom.



Rezort zdravotníctva USA vo svojom vyhlásení k Azarovej návšteve pripomenul, že prezident USA Donald Trump podpísal v roku 2018 zákon o cestovaní na Taiwan, ktorý v USA legalizuje oficiálne návštevy diplomatov a vysoko postavených predstaviteľov Taiwanu. Peking tento zákon označil za porušenie politiky jednej Číny.



Azarova návšteva je teda súčasťou americkej politiky vysielania vysokopostavených amerických úradníkov na Taiwan, aby potvrdili spoločné záujmy a prihlásili sa k spoločne vyznávaným hodnotám demokracie, uvádza sa vo vyhlásení Azarom vedeného rezortu.



Spojené štáty v roku 1979 zmenili vzťahy s Taiwanom na neoficiálne, ale zostávajú popredným dodávateľom zbraní na ostrov.