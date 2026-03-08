Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Zahraničie

Člen Zhromaždenia znalcov: Meno Chameneí bude pokračovať

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zhromaždenie znalcov má 88 členov a je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky.

Autor TASR
Teherán 8. marca (TASR) - Nový iránsky najvyšší vodca bude taktiež niesť priezvisko Chameneí, vyhlásil v nedeľu člen Zhromaždenia znalcov. Jedným z najpravdepodobnejších kandidátov na nástupcu nebohého Alího Chameneího bol podľa viacerých médií jeho syn Modžtabá, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Zvolili sme si nového vodcu. Chameneího meno bude pokračovať,“ uviedol jeden z členov Zhromaždenia znalcov s tým, že jeho meno čoskoro oficiálne oznámia. Zhromaždenie znalcov má 88 členov a je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky. Ide o zbor duchovných, ktorý má právomoc voliť a odvolať najvyššieho vodcu.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že nový iránsky najvyšší vodca „nevydrží dlho“, pokiaľ nebude mať súhlas Spojených štátov. Izrael zas opakovane varoval, že akýkoľvek Chameneího nástupca bude cieľom jeho útokov.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr