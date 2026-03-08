< sekcia Zahraničie
Člen Zhromaždenia znalcov: Meno Chameneí bude pokračovať
Autor TASR
Teherán 8. marca (TASR) - Nový iránsky najvyšší vodca bude taktiež niesť priezvisko Chameneí, vyhlásil v nedeľu člen Zhromaždenia znalcov. Jedným z najpravdepodobnejších kandidátov na nástupcu nebohého Alího Chameneího bol podľa viacerých médií jeho syn Modžtabá, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Zvolili sme si nového vodcu. Chameneího meno bude pokračovať,“ uviedol jeden z členov Zhromaždenia znalcov s tým, že jeho meno čoskoro oficiálne oznámia. Zhromaždenie znalcov má 88 členov a je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky. Ide o zbor duchovných, ktorý má právomoc voliť a odvolať najvyššieho vodcu.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že nový iránsky najvyšší vodca „nevydrží dlho“, pokiaľ nebude mať súhlas Spojených štátov. Izrael zas opakovane varoval, že akýkoľvek Chameneího nástupca bude cieľom jeho útokov.
