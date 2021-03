Člena zločineckej organizácie vypátrali vďaka videám na YouTube

Rím 30. marca (TASR) - Talianska polícia vypátrala v Dominikánskej republike hľadaného člena kalábrijskej zločineckej organizácie 'Ndrangheta, ktorý roky unikal spravodlivosti. Identifikovala ho vďaka videám o varení, ktoré spolu so svojou manželkou zverejňoval na serveri YouTube. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Na muža vydali v roku 2014 zatykač pre obchodovanie s drogami. On však utiekol do Dominikánskej republiky, kde bol známy len pod menom Marc.



V každodennom živote si dával dobrý pozor a talianski vyšetrovatelia mu roky nemohli prísť na stopu. Chybu spravil, až keď si s manželkou založil na platforme YouTube účet, kde spolu pridávali videá o varení talianskych jedál.



Mužova tvár sa na žiadnom z týchto videozáznamov neobjavila, polícia ho však napriek tomu identifikovala na základe tetovania. "(Ich) láska k talianskej kuchyni umožnila vysledovať stopy, ktoré po sebe zanechali na internete a sociálnych sieťach," uviedla polícia.



Muža napokon zadržali minulú stredu v Dominikánskej republike v rámci operácie, ktorú koordinovala medzinárodná policajná organizácia Interpol. V pondelok ho letecky previezli do Milána.