Člena posádky americkej ponorky evakuovali v blízkosti Grónska
Autor TASR
Nuuk 22. februára (TASR) - Dánske jednotky v sobotu evakuovali člena posádky z americkej ponorky pri pobreží Grónska, keďže námorník potreboval urgentnú lekársku pomoc. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spoločné arktické velenie, ktoré dohliada na dánske operácie v regióne, oznámilo na sociálnej sieti Facebook, že člena posádky previezli do nemocnice v grónskom hlavnom meste Nuuk.
Úrady neobjasnili o aký zdravotný problém šlo a neuviedli ani podrobnosti o misii americkej ponorky.
Stanica ABC News informovala, že ponorka prerušila svoju misiu a vynorila sa neďaleko Nuuku. Tento incident sa podľa nej odohral na pozadí typickej prísnej tajnosti ohľadom pohybov a misií svojej ponorkovej flotily. Nezvyčajné je napríklad aj potvrdenie všeobecnej polohy, čo ako konštatuje táto stanica, zdôrazňuje závažnosť tejto situácie, ktorá si vyžadovala pomoc.
