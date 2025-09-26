< sekcia Zahraničie
Člena skupiny Kneecap oslobodili od obvinenia z podpory terorizmu
Sudca Paul Goldspring na začiatku pojednávania povedal, že nejde rozhodovať o vine alebo nevine, ale o tom, či má súd v prípade jurisdikciu.
Autor TASR
Londýn 26. septembra (TASR) - Londýnsky súd v piatok oslobodil člena severoírskej rapovej skupiny Kneecap od obvinenia z podpory terorizmu. Obvinenie bolo podľa súdu vznesené príliš neskoro. K incidentu došlo v novembri minulého roka na koncerte v britskej metropole, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Dvadsaťsedemročný spevák Liam Óg Ó hAnnaidh, vystupujúci pod umeleckým menom Mo Chara, bol obvinený v máji za mávanie vlajkou na podporu libanonského militantného hnutia Hizballáh, ktoré je v Británii vedené ako zakázaná organizácia.
Sudca Paul Goldspring na začiatku pojednávania povedal, že nejde rozhodovať o vine alebo nevine, ale o tom, či má súd v prípade jurisdikciu.
Obhajoba argumentovala, že v spôsobe, akým bolo proti spevákovi vznesené obvinenie, došlo k právnej chybe, pretože obžaloba nedodržala šesťmesačnú zákonnú lehotu. Sudca sa s týmto názorom stotožnil.
„Domnievam sa, že toto konanie nebolo iniciované správnym spôsobom. V dôsledku toho je obvinenie nezákonné a neplatné a tento súd nemá právomoc ho prerokovať,“ uviedol Goldspring.
Kapela, známa svojím konfrontačným štýlom a írskymi nacionalistickými posolstvami, poprela, že by podporovala násilie alebo zakázané skupiny. Uviedla, že videozáznamy, po ktorých zverejnení začalo v apríli vyšetrovanie, boli „zámerne vytrhnuté z kontextu“.
Kneecap sa v priebehu leta stala jednou z najkontroverznejších hudobných kapiel. Zrušené boli mnohé jej koncerty a členom kapely zakázali - pre ich vyhranený propalestínsky postoj - vstup na svoje územie aj viaceré krajiny.
Hudobné trio zo severoírskeho Belfastu sa v ostatných mesiacoch dostávalo na titulné stránky médií pre ostrú kritiku Izraela za jeho vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy.
Dvadsaťsedemročný spevák Liam Óg Ó hAnnaidh, vystupujúci pod umeleckým menom Mo Chara, bol obvinený v máji za mávanie vlajkou na podporu libanonského militantného hnutia Hizballáh, ktoré je v Británii vedené ako zakázaná organizácia.
Sudca Paul Goldspring na začiatku pojednávania povedal, že nejde rozhodovať o vine alebo nevine, ale o tom, či má súd v prípade jurisdikciu.
Obhajoba argumentovala, že v spôsobe, akým bolo proti spevákovi vznesené obvinenie, došlo k právnej chybe, pretože obžaloba nedodržala šesťmesačnú zákonnú lehotu. Sudca sa s týmto názorom stotožnil.
„Domnievam sa, že toto konanie nebolo iniciované správnym spôsobom. V dôsledku toho je obvinenie nezákonné a neplatné a tento súd nemá právomoc ho prerokovať,“ uviedol Goldspring.
Kapela, známa svojím konfrontačným štýlom a írskymi nacionalistickými posolstvami, poprela, že by podporovala násilie alebo zakázané skupiny. Uviedla, že videozáznamy, po ktorých zverejnení začalo v apríli vyšetrovanie, boli „zámerne vytrhnuté z kontextu“.
Kneecap sa v priebehu leta stala jednou z najkontroverznejších hudobných kapiel. Zrušené boli mnohé jej koncerty a členom kapely zakázali - pre ich vyhranený propalestínsky postoj - vstup na svoje územie aj viaceré krajiny.
Hudobné trio zo severoírskeho Belfastu sa v ostatných mesiacoch dostávalo na titulné stránky médií pre ostrú kritiku Izraela za jeho vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy.