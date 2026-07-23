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Člena Vanceovej ochranky vyšetrujú pre možný únik informácií

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Na snímke JD Vance. Foto: TASR/AP

Vyšetrovanie súvisí s článkom portálu MS NOW (predtým MSNBC) z minulého týždňa.

Autor TASR
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Washington 23. júla (TASR) - Člena ochranky amerického viceprezidenta J. D. Vancea vyšetrujú pre podozrenia z úniku informácií, oznámila vo štvrtok Tajná služba USA (USSS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Vyšetrovanie súvisí s článkom portálu MS NOW (predtým MSNBC) z minulého týždňa, podľa ktorej niektorí agenti USSS v súkromí vyjadrili nespokojnosť okrem iného s požiadavkami na cestovanie, ktoré Vance a jeho rodina predkladali na poslednú chvíľu.

Zdroj z administratívy potvrdil, že k takýmto zmenám v plánoch dochádza, ale vraj to patrí k povahe funkcie a často sa tomu nedá vyhnúť. Vance a jeho manželka Usha žijú so svojimi malými deťmi v sídle viceprezidenta vo Washingtone.

V článku MS NOW sa napríklad uvádzalo, že agentom prekážalo plánované použitie vojenského vrtuľníka Marine Two na cestu Vanceovho malého syna na hodinu golfu, čo považovali za neprimerané až bezprecedentné využívanie vládnych zdrojov.

Nemenovanému členovi ochranky môže hroziť aj trestné stíhanie v súvislosti s obvineniami z ohrozenia „operačnej a informačnej bezpečnosti“, upozornil hovorca USSS Anthony Guglielmi.

„Aj keď sa nebudeme vyjadrovať k podrobnostiam tejto záležitosti, jedno je jasné: akékoľvek konanie, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť chránenej osoby, nebude tolerované,“ píše Guglielmi vo vyhlásení.
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