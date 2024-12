Členov gangu zatkli za pašovanie ľudí a sexuálne zneužívanie

Londýn 30. decembra (TASR) - V Spojenom kráľovstve v pondelok zatkli troch členov gangu, ktorí nelegálne pašovali tisíce ľudí do západnej Európy a sexuálne zneužívali mladých chlapcov. Trojicu odsúdil belgický súd za "extrémne kruté zaobchádzanie" s osobami, s ktorými prišli do styku, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



"Títo muži boli súčasťou siete, ktorá sa podieľala na nelegálnom presune migrantov po celom svete... pričom profitovali z nebezpečných situácií, do ktorých dostávali zraniteľné osoby počas ich prepravy a páchali na nich tie najodpornejšie sexuálne trestné činy," uviedol zástupca riaditeľa britskej Národnej kriminálnej agentúry (NCA) Craig Turner.



Podľa belgickej prokuratúry ide o trojicu mužov z Afganistanu, ktorí sa podieľali na organizovaní prepravy migrantov z Afganistanu cez Irán, Turecko a Balkán na západ – predovšetkým do Francúzska a Belgicka. Mnohých z nich potom na malých lodiach prevážali do Británie.



Neplnoletých chlapcov, ktorých prevážali, tiež sexuálne zneužívali a tieto útoky si natáčali. Zábery následne používali na vydieranie svojich obetí.



Jedného zo zatknutých mužov odsúdili na desať rokov väzenia a ďalších dvoch na tri, pričom všetci dostali aj pokutu vo výške 3000 eur. Súd v Antverpách doposiaľ usvedčil a odsúdil už 23 členov tohto gangu.



NCA spolupracovala s belgickými orgánmi dva roky na zhromažďovaní dôkazov proti gangu. Turner vyhlásil, že vo vyšetrovaní budú pokračovať a chcú všetky obdobné gangy zlikvidovať.