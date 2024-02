Členovia BR OSN chcú odvolanie dekrétov Talibanu diskriminujúcich ženy

Dauha 27. februára (TASR) – Viac než dve tretiny členov Bezpečnostnej rady OSN v pondelok požadovali od afganského vládnuceho hnutia Taliban zrušenie všetkých dekrétov, ktoré utláčajú a diskriminujú dievčatá a ženy a bránia im v získavaní vyššieho vzdelania, práci a slobodnom pohybe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Vyhlásenie 11 z 15 členov rady odsudzuje útlak dievčat a žien zo strany Talibanu, ku ktorému dochádza od opätovného nástupu Talibanu k moci v roku 2021. Dokument nepodpísali štyri krajiny – Rusko, Čína, Mozambik a Alžírsko.



Vyhlásenie prečítali na diskusii BR OSN o konferencii v katarskej metropole Dauha, na ktorej sa 18. a 19. februára pod vedením generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa zišli vyslanci vyše dvoch desiatok krajín v Afganistane, ako aj zástupcovia afganskej občianskej spoločnosti. Taliban účasť odmietol s argumentom, že by bola "prínosná" iba vtedy, ak by krajinu počas rokovaní zastupovala výhradne jeho vláda.



Vládu Talibanu neuznáva žiadna krajina. Vyslanec OSN pre Afganistan minulý rok de facto vládcov krajiny varoval, že bez zrušenia obmedzení uvalených na ženy bude medzinárodné prijatie ich vlády "takmer nemožné".



Generálny tajomník OSN vyhlásil, že Afganistan nesmie byť ani ohniskom teroristických aktivít ovplyvňujúcich ostatné krajiny a posty na jeho úradoch musia obsadiť rozmanité etnické skupiny.



Podľa Guterresa sa Afganistan pohybuje v začarovanom kruhu medzinárodnej izolácie a stagnovania až zhoršovania inklúzie dievčat a žien. Účelom stretnutia v Dauhe bolo prelomiť túto situáciu a vytvoriť plán, ktorý zároveň zohľadní námietky Talibanu i medzinárodného spoločenstva.



BR OSN rezolúciou požiadala Guterresa, aby po konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami, členskými štátmi a Talibanom vymenoval vyslanca OSN pre Afganistan. Ten by podľa Guterresa mal nielen koordinovať dohovorené stretnutia, ale zároveň dokázať aj efektívne pracovať s de facto vládou Afganistanu.