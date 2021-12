Nemecká CDU podporila kandidatúru Friedricha Merza na predsedu strany

Berlín 17. decembra (TASR) - Členovia nemeckej opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) podporili kandidatúru Friedricha Merza na post nového šéfa strany. Merz vo vnútrostraníckom hlasovaní zvíťazil s veľkým náskokom pred ďalšími dvoma kandidátmi. Nový predseda CDU, ktorý vo funkcii nahradí Armina Lascheta, bude oficiálne zvolený až na januárovom zjazde, informovala v piatok agentúra DPA.



Do hlasovania prostredníctvom internetu alebo poštou sa zapojili zhruba dve tretiny zo 400.000 členov CDU. Spomedzi nich 62,1 percenta podporilo Merza, bývalého šéfa frakcie CDU v Spolkovom sneme.



Ďaleko za ním skončil s necelými 26 percentami predseda zahraničného výboru Bundestagu Norbert Röttgen. Najmenej členov CDU (12,1 percenta) podporilo Helgeho Brauna, ktorý donedávna pôsobil ako šéf úradu bývalej kancelárky Angely Merkelovej.



Ak by žiaden z trojice kandidátov nezískal viac než 50-percentnú podporu, nasledovalo by druhé kolo hlasovania. Členovia strany mohli o predsedovi CDU hlasovať vôbec po prvý raz.



Nového lídra oficiálne zvolí až 1001 delegátov virtuálneho zjazdu CDU, ktorý sa uskutoční 21. a 22. januára v Hannoveri. Zvolenie Merza by však malo byť už len formalitou, uvádza DPA.



Právnik a podnikateľ (66) Friedrich Merz, ktorý sa zasadzuje o posilnenie identity Nemecka a na rozdiel od Merkelovej odmieta multikulturalizmus, sa o post predsedu CDU uchádza už tretí raz. Podporu má prevažne medzi konzervatívne a pravicovo orientovanými členmi strany. Pozorovatelia predpokladajú, že Merz posunie stredopravicovú CDU v politickom spektre viac doprava.



Kresťanským demokratom sa nedarí nájsť novú výraznú osobnosť lídra už od decembra 2018, keď sa tejto funkcie vzdala Angela Merkelová. Súčasný predseda CDU Armin Laschet je vo funkcií len od januára, keď v súboji o líderstvo porazil Mertza a Röttgena.



Laschetovo zotrvanie v predsedníckej funkcii sa však stalo neudržateľné po historickom neúspechu CDU v septembrových spolkových parlamentných voľbách, v dôsledku ktorého musela táto dlhoročná vládnuca strana odísť do opozície. Novú koalíciu v decembri vytvorili sociálni demokrati, Zelení a liberáli z FDP.