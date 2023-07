Členovia EK pricestovali do Madridu na úvod španielskeho predsedníctva

Madrid 3. júna (TASR) - Členovia Európskej komisie (EK) pricestovali v pondelok do Madridu pri príležitosti oficiálneho začiatku španielskeho predsedníctva v Rade Európskej únie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Delegácia komisárov na čele s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou je jednou z prvých inštitucionálnych podujatí španielskeho predsedníctva. Okrem stretnutia s členmi španielskej vlády eurokomisári majú na programe aj návštevu madridskej Galérie kráľovských zbierok, ktorá bola len nedávno sprístupnená verejnosti.



Ústredným bodom pracovnej návštevy je schôdzka eurokomisárov s predsedom španielskej vlády Pedrom Sánchezom. Témy, ktoré chcú obe strany prerokovať sú súčasná geopolitická situácia, zahraničné vzťahy EÚ, ale aj situácia v energetike, digitálna transformácia, podpora európskej ekonomiky, posilnenie demokracie a európskych hodnôt ako aj bezpečnosť na európskom kontinente.



Delegáciu eurokomisárov bude zaujímať aj to, ako chce Španielsko zaručiť efektívny výkon predsedníctva po parlamentných voľbách, ktoré budú v krajine o tri týždne a ktoré podľa doterajších prieskumov budú znamenať koniec súčasnej vlády. Sánchez ubezpečuje európskych partnerov, že voľby španielske predsedníctvo EÚ nijako nenarušia.



Španielsko od 1. júla prebralo od Švédska rotujúce polročné predsedníctvo v Rade EÚ. Po Španielsku od 1. januára do 30. júna 2024 predsednícku štafetu preberie Belgicko.