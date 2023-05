Členovia EÚ chcú zmeny v rozhodovaní o zahraničnej a obrannej politike

Berlín 4. mája (TASR) - Deväť členských krajín EÚ vo štvrtok požiadalo o reformy v rozhodovaní o spoločnej zahraničnej politike a obrane v Európskej únii. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Iniciatívu spustila tzv. skupina priateľov (Group of Friends) - Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.



Na rozdiel od doterajšej jednohlasnosti žiadajú pri rozhodovaní zaviesť systém kvalifikovanej väčšiny pri dôležitých otázkach zahraničnej politiky a bezpečnosti.



Cieľom je zrýchliť rozhodovanie najmä v spojitosti s ruskou vojnou na Ukrajine a narastajúcim počtom medzinárodných výziev, ktorým EÚ čelí. Predchádzajúce pokusy o zmenu systému rozhodovania neprešli.



Kvalifikovaná väčšina predstavuje súhlasné stanovisko 15 z 27 členských krajín EÚ, ktoré zároveň zastupujú viac než 65 percent z približne 450 miliónov obyvateľov Únie. Je to výhoda pre Francúzsko a Nemecko, najľudnatejšie členské krajiny.



Rokovania o zmenách v oblasti rozhodovania sa môžu začať, ak ich odsúhlasí jednoduchá väčšina, čiže 14 z 27 členských krajín. Akákoľvek výsledná dohoda si však vyžaduje jednohlasný súhlas či ratifikáciu všetkých 27 krajín. V niektorých krajinách by sa muselo uskutočniť referendum.