Časť členov EÚ nesúhlasí s pomocou tým, čo blokujú obilie z Ukrajiny

Brusel 12. mája (TASR) - Dvanásť členských krajín EÚ upozorňuje Európsku úniu v spojitosti s poskytovaním finančnej pomoci v hodnote desiatok miliónov eur členským krajinám, ktoré zablokovali dovoz obilia z Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Skupina tvrdí, že peniaze poskytnuté Bulharsku, Maďarsku, Poľsku a Slovensku s cieľom presvedčiť ich, aby zrušili zákazy, môžu ohroziť jednotný trh EÚ. Môžu tiež motivovať členské krajiny, aby v budúcnosti žiadali rozdielne zaobchádzanie.



Krajiny, medzi ktoré patrí i Francúzsko a Nemecko, poslali 10. mája Európskej komisii list, do ktorého mala AFP možnosť nahliadnuť. Uviedli v ňom, že EK rozhodnutie o poskytnutí financií neprerokovala s ďalšími členskými krajinami, čo označili za nedostatok transparentnosti.



Signatári tiež kritizovali krajiny vo východnej časti EÚ, ktoré zakázali dovoz s cieľom chrániť svojich poľnohospodárov pred nadbytkom ukrajinského obilia. Ten spôsoboval pokles cien produktov miestnych poľnohospodárov.



"Je nevyhnutné zaistiť, aby bola EÚ jednotná a aby naše rozpory nehrali do kariet Rusku," uviedli krajiny v liste. Ten podpísali aj Belgicko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Luxembursko, Slovinsko a Rakúsko. Európska komisia uviedla, že na list bude odpovedať.



EÚ zjednodušila vývoz obilia z Ukrajiny s cieľom zmierniť ťažkosti, ktoré táto krajina má z dôvodu ruskej invázie, píše AFP.



Čiernomorská obilná iniciatíva (tzv. obilná dohoda) medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, umožňuje vývoz časti obilnín aj cez Čierne more. Veľké množstvo sa však vyváža cez Európu.



Európska únia v marci krajinám, ktoré majú spoločné hranice s Ukrajinou, poskytla 56,3 milióna eur. V apríli dostali ďalších 100 miliónov eur.