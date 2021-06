Členovia EÚ schválili návrat cestujúcich z USA a ďalších 7 krajín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 16. júna (TASR) - Členské štáty Európskej únie v stredu na úrovni veľvyslancov súhlasili so zrušením protipandemických cestovných obmedzení pre cestujúcich z ôsmich krajín a teritórií vrátane USA. Oznámili to predstavitelia a diplomati z Únie, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AFP.Biela listina krajín a regiónov vyradených z cestovného zákazu bude rozšírená o Albánsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Libanon, Spojené štáty, Taiwan, Macao a Hongkong. Túto dohodu veľvyslancov členských krajín EÚ (COREPER) ešte musia oficiálne schváliť na úrovni ministrov v Rade EÚ.Členské krajiny EÚ môžu za určitých okolností vyžadovať od cestujúcich z týchto oblastí, aby podstúpili test na ochorenie COVID-19 alebo strávili určité obdobie v karanténe – ale ak už bude táto nová biela listina schválená, cestujúci musia byť vyradení z plošného cestovného zákazu.EÚ z dôvodu pandémie koronavírusu zatvorila v marci 2020 svoje vonkajšie hranice a umožňovala iba cestovanie pokladané za nevyhnutné. Uplynulý rok vytvorila pravidelne aktualizovaný zoznam nečlenských štátov, ktorých obyvatelia majú povolené cestovať do Európy.Na schválenom zozname bezpečných tretích krajín, z ktorých môžu vstúpiť na územie EÚ aj nezaočkovaní cestujúci, už boli po posúdení zo začiatku júna Japonsko, Austrália, Izrael, Nový Zéland, Rwanda, Singapur, Južná Kórea a Thajsko.Krajiny môžu byť do bielej listiny začlenené, ak za posledných 14 dní zaznamenajú menej než 75 prípadov covidu na 100.000 obyvateľov. V USA je táto miera 73,9, ukazujú údaje od Európskeho centra kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC).Správa, že USA budú pridané na schválený zoznam, prišla deň po tom, čo Brusel a Washington obnovili priateľskejšie vzťahy, a to na summite amerického prezidenta Joea Bidena a najvyšších predstaviteľov EÚ Ursuly von der Leyenovej a Charlesa Michela.