Členovia eurokomisie budú bojkotovať akcie maďarského predsedníctva

Európsku komisiu (EK) budú na neformálnych zasadnutiach ministrov v Maďarsku zastupovať len vyšší úradníci, a nie eurokomisári. Rozhodla o tom predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vzhľadom na zahraničné návštevy, ktoré maďarský premiér Viktor Orbán uskutočnil na začiatok maďarského predsedníctva v Rade EÚ, oznámil v pondelok hovorca EK Eric Mamer. Informuje o tom spravodajca TASR.



Mamer na sociálnej sieti X zároveň spresnil, že sa neuskutoční ani návšteva kolégia komisárov v Budapešti. Stalo sa už tradíciou, že ministri vlády krajiny, ktoré preberá polročné rotujúce predsedníctvo, privítajú členov Európskej komisie, aby spolu prebrali priority predsedníctva a európskej agendy.



Pre Budapešť ide o stratu prestíže a tiež o jasný signál z Bruselu, že Orbán to prehnal, keď sa začiatkom júla vybral na takzvanú mierovú misiu do Kyjeva, Moskvy a Pekingu bez predošlej konzultácie s lídrami ostatných členských krajín.



Tlačová agentúra AFP uviedla, že von der Leyenová nariadila najvyšším predstaviteľom EÚ, aby odignorovali sériu neformálnych ministerských stretnutí maďarského predsedníctva, práve v súvislosti s návštevou premiéra Orbána u ruského prezidenta Vladimira Putina.



Rozhovory s Putinom boli súčasťou toho, čo Orbán opísal ako "mierovú misiu" v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine, ktorá následne zahŕňala aj návštevy Číny a stretnutie s americkým exprezidentom Donaldom Trumpom.



Šesťmesačné predsedníctvo v Rade EÚ neznamená, že predstavitelia krajiny, ktorá ho vykonáva, zastupujú celú Úniu.



V pondelok tlačové agentúry priniesli aj správu, že šéf diplomacie EÚ Josep Borrell zvažuje zvolať zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci už koncom augusta, práve v deň, keď Budapešť mala hostiť neformálne rokovania diplomatov EÚ. To by znamenalo, že akcia maďarského predsedníctva sa neuskutoční na najvyššej úrovni.



Najbližšie neformálne ministerské zasadnutia maďarského predsedníctva sa konajú 15. a 16. júla, ide o neformálne stretnutie ministrov energetiky. Následne je 22. júla plánované neformálne stretnutie ministrov spravodlivosti a vnútra.



