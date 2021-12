Členovia IS zabili v decembri v sýrskom tábore al-Hol šesť ľudí

Bejrút 19. decembra (TASR) - Šesť ľudí vrátane štyroch žien usmrtili v decembri členovia teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v tábore al-Hol na severovýchode Sýrie, kde sa nachádzajú vysídlené osoby. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



V tábore, ktorý kontroluje autonómna administratíva vedená Kurdmi, sa nachádza približne 62.000 vysídlených osôb vrátane príbuzných bojovníkov IS, pričom 93 percent tvoria ženy a deti a asi polovica pochádza z Iraku.



Podľa SOHR sú medzi obeťami IS traja Iračania (dvaja muži a jedna žena), dve Sýrčanky a jedna žena, ktorej identita nie je známa. Jednu z týchto osôb islamisti zastrelili v sobotu.



Od začiatku tohto roka bolo v tábore zabitých 86 ľudí vrátane 63 irackých utečencov.



V marci spustili kurdské úrady v tábore veľkú operáciu, počas ktorej zatkli 125 podozrivých členov IS.



Od pádu samozvaného "kalifátu" IS v marci 2019 sýrski Kurdi a Organizácia Spojených národov opakovane naliehajú na krajiny vo svete, aby repatriovali svojich občanov zadržiavaných na severovýchode Sýrie. Väčšina západných krajín to však odmieta. Prehliadajú sa aj výzvy kurdskej administratívy na vytvorenie medzinárodných tribunálov na súdenie džihádistov, dodala AFP .