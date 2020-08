Bieloruská volebná komisia potvrdila donútenie do zmeny výsledkov

Minsk 13. augusta (TASR) - Predseda volebnej komisie v bieloruskom meste Vicebsk potvrdil pravosť zvukovej nahrávky, ktorá svedčí o tom, že úradník nútil jej členov, aby prepísali záverečný protokol o hlasovaní v prezidentských voľbách v prospech Alexandra Lukašenka.



Ako vo štvrtok informoval spravodajský portál Meduza.io, záznam bol uverejnený 10. augusta na kanáli Belarus Lives Matter webovej platformy YouTube. V sprievodnom texte sa uvádza, že nahrávka je z 9. augusta a ide o rozhovor medzi členmi volebnej komisie č. 25 vo Vitebsku a prednostom príslušného okresného úradu Siarhejom Staševským.



Zo záznamu vyplýva, že voľby v tomto obvode vyhrala Sviatlana Cichanovská. Členov volebnej komisie však Staševskij prinútil vypracovať nový protokol, v ktorom bude mať Lukašenko väčšinu hlasov, zatiaľ čo Cichanovská maximálne 20 percent.



Členovia komisie začali namietať, niektorí boli pobúrení a odmietli takýto protokol podpísať. Prednosta však vyhlásil, že "dnes nie je čas na principiálnosť". "Ste skvelí, vyjadrili ste svoj názor a ja si vás za to vážim, ale dnes to musíme urobiť inak," naliehal prednosta.



Výsledkom podľa záznamu bolo, že volebná komisia prepísala konečný protokol. Tých jej členom, ktorí ho nechceli podpísať, Staševskij navrhol, že "by sa mohli začať cítiť veľmi zle a opustiť priestory volebnej miestnosti". V takom prípade sa v protokole sa uvedie, že daná osoba je zdravotne indisponovaná a nemôže protokol podpísať.



Podľa spravodajského portálu TUT.by členovia danej volebnej komisie anonymne potvrdili autentickosť záznamu zverejneného na sociálnych sieťach.



Predseda danej komisie Siarhej Pitalenko, ktorý je súčasne riaditeľom školy, kde sa volebná miestnosť nachádzala, v rozhovore pre stanicu Rádio Sloboda (RFE/RL) uviedol, že v nahrávke spoznal svoj hlas.



Podľa výsledkov zverejnených Ústrednou volebnou komisiou Lukašenko získal v nedeľných voľbách 80,08 percenta hlasov, zatiaľ čo Cichanovská niečo cez desať percent. Cichanovská i zvyšní kandidáti odmietli tento výsledok uznať. Po jeho zverejnení sa v Bielorusku začali pouličné protesty, voči ktorým zasiahli bezpečnostné zložky s nebývalou brutalitou. K dispozícii sú informácie o dvoch obetiach, vyše 6700 zadržaných a niekoľkých stovkách zranených.