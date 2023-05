Členovia kráľovskej rodiny dorazili na korunováciu

Londýn 6. mája (TASR) - Do Westminsterského opátstva v Londýne, kde v sobou korunujú britského kráľa Karalo III., dorazili prví členovia britskej kráľovskej rodiny, informuje TASR podľa správy televízie BBC.



Ako prví prišiel Karolov druhorodený syn princ Harry a princezné Beatrice a Eugenie, dcéry Karolovho mladšieho brata Andrewa, vojvodu z Yorku. Buckinghamský palác už skôr avizoval, že Harryho manželka Meghan a ich deti sa na korunovácii nezúčastnia.



O niečo neskôr do Westminsterského opátstva dorazil Andrew a kráľova sestra princezná Anne a Karolov druhý brat Edward, vojvoda z Edinburghu



Spomedzi členov kráľovskej rodiny budú vo Westminsterskom opátstve aj následník trónu princ William s manželkou Kate spolu s ich tromi deťmi princmi Georgeom a Louisom a princeznou Charlotte. Princ George sa ako v poradí tretí následník trónu tiež aktívne zúčastní na korunovačnom obrade.



Karol III. dorazí s manželkou Kamilou do Westminsterského opátstva krátko pred začiatkom korunovačného obradu o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ).