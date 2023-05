Členovia kráľovskej rodiny vystúpili na balkón Buckinghamského paláca

Londýn 6. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. s manželkou Kamilou vystúpili v sobotu popoludní spolu s ďalšími členmi kráľovskej rodiny na záver korunovačných ceremónií na balkón Buckinghamského paláca, informuje TASR.



Kráľovský pár na balkóne najskôr sprevádzali pážatá a dvorné dámy. Neskôr sa k nim pridal Karolov syn, následník trónu princ William s manželkou Kate a ich tri deti – princovia George a Louis a princezná Charlotte. Karolov mladší syn Harry, ktorý prišiel na korunováciu zo Spojených štátov bez manželky Meghan a detí, nastúpil po obrade vo Westminsterskom opátstve do limuzíny, ktorá ho podľa britských médií odviezla priamo na letisko.



Na balkón však vystúpila Karolova sestra princezná Anne a bratia Edward, vojvoda z Edinburghu.



Členovia kráľovskej rodiny z balkóna pozdravia verejnosť na bulvári The Mall a pozrú si slávnostný prelet lietadiel a vrtuľníkov, ktorý museli v dôsledku nepriaznivého počasia na poslednú chvíľu upravovať a zúčastní sa tak na ňom menej vojenských lietadiel.



Slávnosti spojené s korunováciou kráľa pokračujú v Británii celý víkend. V nedeľu sa na hrade Windsor uskutoční veľkolepý korunovačný koncert, na ktorom vystúpi napríklad britská skupina Take That, americká speváčka Katy Perry či taliansky operný spevák Andrea Bocelli. Na pondelok vyhlásili v Británii štátny sviatok.