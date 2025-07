Členovia misie Axiom-4 začali návrat na Zem

Washington 14. júla (TASR) - Návratová kapsula Dragon spoločnosti SpaceX sa v pondelok popoludní (SELČ) úspešne oddelila od Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a s posádkou misie Axiom-4 začala návrat na Zem. Informovali tom tlačová agentúra MTI a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), píše TASR.



Očakáva sa, že návratový modul pristane v utorok po 22,5 hodinách letu pri pobreží Kalifornie.



Na Zem sa vracajú astronauti Američanka Peggy Whitsonová, Ind Šubhanšu Šukla, Poliak Slawosz Uznaňski-Wišniewski a Maďar Tibor Kapu. Títo traja muži sa stali prvými zástupcami svojich krajín na ISS a druhými astronautmi z Indie, Poľska a Maďarska – predtým občania týchto krajín absolvovali jeden let do vesmíru na sovietskych kozmických lodiach.



Misia Axiom-4 bola pôvodne naplánovaná na dva týždne, ale nakoniec strávili na obežnej dráhe o niekoľko dní viac. Počas pobytu na ISS Whitsonová a jej kolegovia urobili viac ako 60 vedeckých experimentov: okrem iného skúmali rôzne aspekty vplyvu beztiažového stavu na ľudské telo a živé tkanivo a vykonávali aj pozorovania Zeme.



Táto misia bola štvrtou v poradí medzi SpaceX a Axiom Space v rámci projektu vyslania súkromných misií na ISS na lodiach Crew Dragon, ktoré sa používajú aj na prepravu stálych posádok na stanicu. Predchádzajúci komerčný let Crew Dragon na ISS (misia Ax-3) sa uskutočnil v januári 2024.



Na ISS momentálne pôsobia astronautky NASA Nicole Ayersová a Anne McClainová, astronaut Japonskej agentúry pre výskum vesmíru (JAXA) Takuja Óniši, ktorý prevzal velenie stanice 18. apríla, a kozmonaut ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Kirill Peskov. Títo štyria členovia posádky dorazili na ISS v polovici marca na kozmickej lodi Crew Dragon C210 Endurance v rámci misie Crew-10.



Okrem nich sú na ISS aj ruskí kozmonauti Sergej Ryžikov a Alexej Zubrickij, ako aj astronaut NASA Jonathan Kim. Všetci traja dorazili na stanicu na kozmickej lodi Sojuz MS-27 začiatkom apríla.