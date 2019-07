Členovia posádky zadržaného britského tankera komunikovali s rodinami

Tanker Stena Impero zadržali iránske ozbrojené sily ešte minulý piatok aj s jeho 23-člennou posádkou.

Londýn 25. júla (TASR) - Členovia posádky britského tankera Stena Impero, ktorý minulý piatok zadržali vo vodách Hormuzského prielivu iránske ozbrojené sily, sú v poriadku a mohli sa krátko porozprávať so svojimi rodinami. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti Stena Bulk - Erika Hanella - o tom informovala agentúra Reuters.



"Spoločnosti Stena Bulk a Northern Marine Management (prevádzkovateľ lode) udržiavajú aj naďalej dialóg so všetkými zainteresovanými vládami a ich predstaviteľmi v snahe zabezpečiť prepustenie posádky a plavidla," uviedli vo svojom vyhlásení predstavitelia spoločností s poukazom na to, že momentálne čakajú na "rozhodnutie predstaviteľov tamojších orgánov vo veci (ich) žiadosti o povolenie vstupu na palubu plavidla".



Tanker Stena Impero zadržali iránske ozbrojené sily ešte minulý piatok aj s jeho 23-člennou posádkou. Medzi členmi posádky sa podľa skoršieho vyjadrenia spoločnosti Stena Bulk nachádzajú občania Indie, Ruska, Lotyšska a Filipín.