Členovia vedeckej rady galérie Uffizi podali kolektívnu demisiu

Rím/Florencia 26. februára (TASR) - Členovia vedeckej rady galérie Uffizi v talianskej Florencii podali kolektívnu demisiu. Príčinou je rozhodnutie vedenia galérie zapožičať na výstavu do Ríma jedno z majstrovských diel renesančného maliara Raffaela Santiho. Informoval o tom v stredu portál Il Giornale dell’Arte.



Výstava v rímskom paláci Scuderie del Quirinale sa koná pri príležitosti 500. výročia Raffaelovej smrti a začne sa 5. marca.



Vedecká rada svoje rozhodnutie vzdať sa funkcií zdôvodnila tým, že inkriminovaný obraz Raffaela známy pod názvom Pápež Lev X. s kardinálmi Giuliom de' Medici a Luigim de' Rossi bol v decembri roku 2019 zaradený do zoznamu 24 umeleckých diel, ktoré pre svoj stav nemôžu opustiť galériu Uffizi.



"Rozhodnutie ignorovať náš názor, ktorý sa formoval počas mnohých mesiacov práce na zozname (ohrozených diel), robí samotnú existenciu našej rady zbytočnou," uvádza sa v otvorenom liste skupiny historikov umenia.



Riaditeľ galérie Uffizi Eike Schmidt však na obranu rozhodnutia o zapožičaní obrazu do Ríma uviedol, že portrét bol špeciálne kvôli výstave zreštaurovaný odborníkmi z florentského pamiatkového ústavu Opificio delle Pietre Dure, je vo vynikajúcom stave a možno ho previezť do Ríma. "Stojím si za rozhodnutím zapožičať (toto) dielo," uviedol Schmidt v utorok pre taliansku tlačovú agentúru ANSA.



Schmidt dodal, že galéria Uffizi zapožičala na výstavu v Ríme približne 50 Raffaelových diel. Vystavenie portrétu pápeža Leva X. v Ríme označil za rozhodujúce pre úspech výstavy, ktorá potrvá do 2. júna.



Výstava bude síce slávnostne otvorená 5. marca, ale doteraz bolo na ňu predaných alebo rezervovaných už viac ako 70.000 vstupeniek, a to aj napriek skutočnosti, že Taliansko v súčasnosti zápasí s najväčšou epidémiou nového koronavírusu v Európe.



Výstava bude najväčšou monografickou expozíciou venovanou renesančnému maliarovi Raffaelovi Santimu a predstaví sa na nej viac ako 200 jeho diel vrátane obrazov a náčrtov. Medzi nimi sú aj také Raffaelove práce, ktoré v Ríme ešte nikdy vystavené neboli.