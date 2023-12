Členovia WHO vyzvali Izrael, aby chránil humanitárnych pracovníkov

Ženeva 9. decembra (TASR) - Viac ako tucet členských štátov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) predložilo v piatok návrh rezolúcie, ktorou vyzvali Izrael, aby rešpektoval svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a chránil humanitárnych pracovníkov v Pásme Gazy. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Textom návrhu rezolúcie sa má zaoberať Výkonná rada WHO na svojom mimoriadnom zasadnutí, zvolanom na nedeľu s cieľom prediskutovať "zdravotnú situáciu na okupovanom palestínskom území". Navrhli ho Alžírsko, Bolívia, Čína, Egypt, Indonézia, Irak, Jordánsko, Libanon, Malajzia, Maroko, Pakistan, Katar, Saudská Arábia, Tunisko, Turecko, Spojené arabské emiráty a Jemen. Predstavitelia Palestíny majú štatút pozorovateľa WHO a boli tiež signatármi návrhu.



Členské štáty vyjadrili "vážne obavy z katastrofálnej humanitárnej situácie na okupovanom palestínskom území vrátane východného Jeruzalema, najmä z vojenských operácií v Pásme Gazy". Vyzvali Izrael, aby "rešpektoval a chránil" zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov, ktorí si plnia svoje lekárske povinnosti, ako aj nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia.



Hovorca WHO Christian Lindmeier v piatok novinárom povedal, že zdravotnícky systém v Pásme Gazy je na kolenách a nemôže si dovoliť stratiť ďalšiu sanitku, ani jediné nemocničné lôžko. "Situácia je zo dňa na deň horšia a horšia...doslova neuveriteľná," povedal.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) vo štvrtok uviedol, že len 14 z 36 nemocníc v Pásme Gazy je ako-tak prevádzkyschopných.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, ako militanti z hnutia Hamas 7. októbra zaútočili na južný Izrael, pričom zabili asi 1200 Izraelčanov a zajali rukojemníkov, z ktorých 138 je podľa izraelských údajov stále v zajatí. Izraelský odvetný vzdušný a pozemný útok na Pásmo Gazy zabil 17.487 ľudí, väčšinou žien a detí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva na okupovanom palestínskom území, riadené Hamasom.