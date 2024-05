Členské krajiny EÚ definitívne schválili nový pakt o migrácii a azyle

Brusel 14. mája (TASR) - Ministri členských krajín Európskej únie (Rada EÚ) v utorok v Bruseli definitívne schválili nový pakt o migrácii a azyle, čiže masívne prepracovanie doterajších migračných a azylových zákonov eurobloku. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Schválený pakt pozostáva z desiatich právnych predpisov, ktoré podporuje veľká väčšina členských štátov EÚ. Slovensko pred utorňajším hlasovaním naznačovalo, že pri dvoch predpisoch bude hlasovať proti a pri ôsmich sa hlasovania zdrží.



Podobnú pozíciu hlásili aj Maďarsko a Poľsko, ktoré však podľa tlačovej agentúry DPA hlasovali proti celému balíku. Proti jednotlivým častiam paktu boli aj Rakúsko a Slovinsko.



Nový pakt je výsledkom dlhých rokov búrlivých diskusií medzi členskými krajinami. Kritizovali ho najmä tie štáty, ktoré chcú znížiť imigráciu, na druhej strane mali k novému súboru celoúnijných predpisov výhrady aj aktivisti a organizácie, ktoré chcú utečencom uľahčiť príchod do EÚ.



Členské štáty budú mať dva roky na to, aby zaviedli nové predpisy do svojho vnútroštátneho práva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)