Členské krajiny NATO zvyšujú výrobu delostreleckej munície

Brusel 16. októbra (TASR) - Plánované zvýšenie výrobnej kapacity delostreleckej munície v krajinách NATO pokračuje, uviedol jeden z predstaviteľov Severoatlantickej aliancie. Podľa centrály NATO v Bruseli je 32 krajín na najlepšej ceste vyrobiť tento rok 2 milióny nábojov kalibru 155 mm. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry DPA.



Bude to podstatne viac ako v minulosti a je to pomerne pôsobivý priemyselný obrat, uviedol predstaviteľ NATO pred stretnutím ministrov obrany vo štvrtok a piatok. Priznal však, že výroba je aj napriek tomu stále nízka a munícia príliš drahá. Podľa západných spravodajských služieb dokáže Rusko vyrobiť ročne približne 3 milióny nábojov, čo ho zvýhodňuje vo vojne proti Ukrajine.



Obranný priemysel v krajinách NATO nie je prispôsobený takému vysokému dopytu, čo komplikuje vojenskú pomoc Kyjevu. Na zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov je potrebné zlepšiť aj štandardizáciu.



Členovia NATO preto vyjadrili záujem poveriť nového generálneho tajomníka Marka Rutteho predložením návrhu modernizácie a štandardizácie výroby obranného materiálu na februárovom stretnutí ministrov. Týkal by sa tiež užšej integrácie obranného priemyslu a dohľadu nad uplatňovaním dohodnutých noriem.