Členské krajiny predĺžili pracovný mandát trom osobitným zástupcom EÚ

Brusel 6. februára (TASR) - Európski diplomati v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli odobrili predlženie mandátov pre troch osobitných zástupcov EÚ - pre mierový proces na Blízkom východe, pre Strednú Áziu a pre ľudské práva, informuje spravodajca TASR.



Rada EÚ oznámila, že pracovný mandát osobitného zástupcu pre mierový proces na Blízkom východe Svena Koopmansa bol predĺžený do 28. februára 2025. Koopmans sa tejto funkcie ujal 1. mája 2021.



Aj osobitná zástupkyňa pre Strednú Áziu Terhi Hakalová získala predĺženie mandátu o dva roky, do 28. februára 2025. Do funkcie bola vymenovaná 1. júla 2021.



O rok (do 29. februára 2024) bol predĺžený aj mandát osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva Eamona Gilmora, ktorý má mandát od 1. marca 2019.



Osobitných zástupcov EÚ navrhuje šéf diplomacie EÚ, aby presadzovali politiku a záujmy Únie v konkrétnych regiónoch a aktívne politicky zastupovali EÚ v týchto oblastiach.



V súčasnosti má EÚ deväť osobitných zástupcov. Jedným z nich je aj bývalý šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Od 2. apríla 2020 slúži ako osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a ďalšie regionálne otázky západného Balkánu.