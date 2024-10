Členské krajiny EÚ prijali smernice, vychádzajú v ústrety osobám ZŤP

Brusel/Luxemburg 14. októbra (TASR) - Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Luxemburgu prijali dve nové smernice, ktoré uľahčia osobám so zdravotným postihnutím (ZŤP) cestovanie v rámci EÚ. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Smernica zriaďuje európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Tým zabezpečí rovnaký prístup k osobitným podmienkam alebo preferenčné zaobchádzanie pre osoby so zdravotným postihnutím počas ich krátkodobých pobytov v celej EÚ. Zahŕňa to znížené alebo nulové vstupné, prednostný prístup, asistenciu a vyhradené parkovacie miesta.



Podľa druhej prijatej smernice sa tieto ustanovenia rozširujú aj na občanov mimo členských EÚ, ktorí sa legálne zdržiavajú v krajinách EÚ.



Spravodajkyňou Európskeho parlamentu pre obe smernice bola v minulom volebnom období slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.



Za vydávanie fyzických a digitálnych európskych preukazov zdravotného postihnutia v prístupnom formáte budú zodpovedné vnútroštátne orgány. Karty budú uznávané v celej EÚ ako potvrdenie o zdravotnom postihnutí alebo nároku na špecifické služby na základe zdravotného postihnutia.



Európske parkovacie preukazy pre osoby so zdravotným postihnutím sa budú vyrábať vo fyzickom formáte, členské štáty ich však budú môcť vydávať aj v digitálnom formáte.



Obe smernice ešte musia formálne podpísať Rada EÚ a Európsky parlament. Platnosť nadobudnú po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty potom budú mať dva a pol roka na to, aby ich zaviedli do svojho domáceho právneho prostredia.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)