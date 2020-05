Krajiny WHO odložili diskusiu o štatúte pozorovateľa pre Taiwan

Washington 18. mája (TASR) - Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA) v pondelok súhlasilo s odkladom diskusie na kontroverznú tému pripustenia Taiwanu k rokovaniam tohto orgánu v úlohe pozorovateľa, informovala agentúra AFP. Stalo sa tak napriek tomu, že prizvanie Taiwanu k rokovaniam pôvodne presadzovali Spojené štáty.



WHA je najvyšší rozhodovací orgán Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V úvode prvého virtuálneho zasadania WHA v histórii zúčastnené krajiny jednomyseľne súhlasili s odložením rozhodnutia o udelení štatútu pozorovateľa pre Taiwan.



O tomto návrhu sa bude rozhodovať neskôr v priebehu tohto roku, aby sa predišlo prípadnému odkloneniu pozornosti od súčasnej pandémie koronavírusu.



S účasťou Taiwanu v úlohe pozorovateľa na rokovaniach WHA dlhodobo nesúhlasí Čína, ktorá považuje tento ostrov za súčasť svojho územia. Peking preto Taiwanu blokuje členstvo v mnohých medzinárodných organizáciách, pokiaľ neuzná, že je súčasťou Číny. Čína minulý týždeň Taiwanu ponúkla možnosť zúčastniť sa na zasadnutí WHA v úlohe pozorovateľa, ak uzná politiku jednej Číny.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok slovne odsúdil vylúčenie Taiwanu z WHA a zdravotnícku organizáciu OSN v tejto súvislosti obvinil z politických hier a podľahnutia tlaku zo strany Číny, píše agentúra DPA.



Riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v tejto otázke podľa Pompea preukázal "nedostatok nezávislosti". Rozhodnutie o vylúčení Taiwanu z rokovaní zdravotníckeho zhromaždenia podľa Pompea oslabí celkovú dôveryhodnosť a efektivitu WHO.



Americký prezident Donald Trump 14. apríla oznámil, že nariadil zadržanie platieb pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za to, že podľa neho nezvládla situáciu okolo epidémie nového koronavírusu. WHO vtedy obvinil z toho, že je "veľmi naklonená Číne".