Brusel 7. júla (TASR) – Európska únia podporí zvýšenie výroby delostreleckej munície a rakiet v prospech členských štátov a Ukrajiny. Dohodli sa na tom zástupcovia členských krajín Únie s Európskym parlamentom, oznámilo v noci na piatok španielske predsedníctvo v Rade EÚ, informuje TASR.



Na základe predbežnej dohody by mali na podporu posilnenia produkčných kapacít európskych zbrojárskych firiem vyčleniť z rozpočtu EÚ 500 miliónov eur.



"Je to ďalší dôkaz neochvejného záväzku EÚ podporovať Ukrajinu, posilňovať obrannú technologickú a priemyselnú základňu EÚ a konečnom dôsledku zaistiť dlhodobú bezpečnosť a obranu občanov EÚ," uviedla španielska ministerka obrany Margarita Roblesová podľa tlačovej správy Rady Európskej únie.



Dohodu musia ešte oficiálne potvrdiť členské štáty a europarlament. Podľa zdrojov z EÚ by príslušná právna norma mohla v takom prípade vstúpiť do platnosti pred koncom júla, informovala agentúra DPA.