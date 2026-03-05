Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Členské štáty EÚ definitívne schválili klimatický cieľ do roku 2040

Zámerom je dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050 vo všetkých odvetviach hospodárstva.

Brusel 5. marca (TASR) - Členské štáty v Rade Európskej únie vo štvrtok definitívne schválili klimatický cieľ bloku do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 90 percent oproti roku 1990. Súčasťou dohody je aj odloženie zavedenia emisných povolenie ETS 2 o jeden rok, teda na rok 2028. Informuje o tom TASR.

Zámerom je dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050 vo všetkých odvetviach hospodárstva. Podľa revidovanej legislatívy môže od roku 2036 až päť percentuálnych bodov čistého zníženia emisií pochádzať z medzinárodných uhlíkových kreditov z partnerských krajín. Členské štáty EÚ si tak môžu započítať aj zníženie emisií dosiahnuté v iných štátoch sveta.

Tieto kredity sa môžu používať iba v odvetviach, ktoré nie sú regulované systémom EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), a môžu pochádzať iba z partnerských krajín, ktorých klimatické ciele a politika sú kompatibilné s cieľmi Parížskej dohody.

Zavedenie systému ETS 2 sa odkladá o jeden rok - z roku 2027 na rok 2028. Emisné povolenky ETS2 sa vzťahujú na emisie zo spaľovania palív v budovách, cestnej doprave a ďalších sektoroch.

„Európska únia je naďalej odhodlaná viesť celosvetový boj proti zmene klímy a zároveň chrániť našu konkurencieschopnosť a zabezpečiť, aby nikto nebol opomenutý. Dnešné prijatie prelomového klimatického cieľa na rok 2040 poskytne priemyslu, občanom a investorom istotu, ktorú potrebujú na čistú transformáciu v nasledujúcom desaťročí,“ poznamenala cyperská ministerka poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia Maria Panajotová, ktorej krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Európska komisia bude podľa klimatickej legislatívy hodnotiť pokrok pri dosahovaní tohto cieľa každé dva roky, pričom zohľadní najnovšie vedecké údaje, technologický vývoj a stav konkurencieschopnosti priemyslu EÚ. Zohľadní tiež trendy v cenách energií a ich vplyv na podniky a domácnosti a posúdi stav čistého odstraňovania emisií na úrovni EÚ v porovnaní s tým, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa na rok 2040.

Európsky parlament odobril klimatický cieľ už 10. februára a štvrtkové rozhodnutie členských štátov predstavuje posledný krok v legislatívnom procese. Zmenené nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a bude sa priamo uplatňovať vo všetkých štátoch Únie. Komisia predloží relevantné návrhy na plnenie záväzného cieľa EÚ v oblasti klímy do roku 2040.
