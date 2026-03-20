Členské štáty EÚ na summite v Bruseli odsúdili útoky v Libanone
Autor TASR,aktualizované
Brusel 19. marca (TASR) - Európska rada je hlboko znepokojená nárastom nepriateľských akcií v Libanone a ich závažným dôsledkom pre civilistov vrátane rozsiahleho vysídľovania, utrpenia a strát na životoch. Na štvrtkovom summite v Bruseli sa na tomto postoji zhodli lídri krajín Európskej únie, informuje osobitný spravodajca TASR.
V záveroch o situácii na Blízkom východe vyzvali na zmiernenie napätia, ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry, ako aj na rešpektovanie medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva.
Libanon bol vtiahnutý do vojny 2. marca, keď členovia libanonského militantného hnutia Hizballáh podporovaného Teheránom vystrelili na Izrael svoje rakety. Útokmi na Izrael sa tak hnutie pridalo na stranu Iránu, ktorý sa 28. februára stal terčom bojových operácií izraelskej a americkej armády. Izrael odpovedal údermi, ktoré podľa libanonských úradov zabili už viac než 1000 ľudí a zranili 2584 ďalších. Okrem toho bolo v dôsledku vojny vysídlených viac ako milión ľudí.
„Európska únia bude naďalej stáť pri Libanone, jeho úradoch a obyvateľoch a využije svoje núdzové rezervy na pomoc postihnutému civilnému obyvateľstvu. Bude naďalej podporovať zvrchovanosť, územnú celistvosť a úsilie libanonského štátu o budovanie štátu,“ zdôraznili predstavitelia členských štátov Únie.
Ďalej odsúdili rozhodnutie Hizballáhu zaútočiť na Izrael a vyzvali ho, aby s tým okamžite prestal. Uvítali tiež rozhodnutie libanonských úradov zakázať vojenské aktivity Hizballáhu.
Európska rada apelovala na Izrael, aby sa zdržal ďalšej eskalácie prostredníctvom vzdušných alebo pozemných operácií a aby rešpektoval suverenitu a územnú celistvosť Libanonu.
Lídri v záveroch potvrdili „svoju neochvejnú podporu Dočasným silám OSN v Libanone (UNIFIL), ktoré zohrávajú zásadnú stabilizačnú úlohu“.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
