Členské štáty EÚ podporili návrh na zníženie ochrany vlka

Brusel 25. septembra (TASR) - Väčšina veľvyslancov členských krajín pri Európskej únii v stredu podporila návrh eurokomisie na oslabenie ochrany vlkov v Európe. Ide o prvý zásadný krok na zmenu súčasných pravidiel Bernského dohovoru, informuje TASR podľa agentúry DPA a portálu Euractiv.sk.



Dva zdroje oboznámené so záležitosťou pre portál Euractiv uviedli, že proti návrhu boli len dve krajiny – Španielsko a Írsko. Luxembursko bolo pôvodne proti, no v pondelok zmenilo svoj postoj a nasledovalo ho aj Portugalsko.



Európska komisia (EK) navrhla zmenu v decembri po tom, čo ju na to vyzvala skupina štátov vrátane Slovenska. Oslabenie ochrany vlkov má uľahčiť odstrel tých, ktorí sú považovaní za hrozbu pre hospodárske zvieratá. Vlky sú v súčasnosti v Európe prísne chránené. Európska legislatíva umožňuje odstrel určitého počtu vlkov len výnimočne.



EK však pod tlakom krajín navrhla znížiť ich štatút na chránené zvieratá, čo by umožnilo vládam a regiónom väčšiu flexibilitu pri povoľovaní lovu vlka.



Konečné hlasovanie o návrhu sa uskutoční štvrtok na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť (COMPET), kde by mali ministri rozhodnutie veľvyslancov ratifikovať.



Rozhodnutie členských krajín ale nebude znamenať, že sa súčasný režim ochrany hneď zmení. Ten sa momentálne riadi požiadavkami medzinárodného Bernského dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, ktorého zmluvnými stranami sú EÚ a jej členské štáty. EÚ by po definitívnom rozhodnutí navrhla dohovor v prípade vlka zmeniť.



Vlk bol do 60. rokov minulého storočia vo veľkej časti Európy vyhynutý. V súčasnosti však podľa ochranárov žije v EÚ približne 19.000 jedincov, píše DPA.