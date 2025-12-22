< sekcia Zahraničie
Členské štáty EÚ predĺžili o pol roka platnosť protiruských sankcií
Brusel 22. decembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie v pondelok písomnou procedúrou predĺžili platnosť reštriktívnych opatrení proti Rusku o ďalších šesť mesiacov, teda do 31. júla 2026. Rozhodnutie reaguje na pokračujúcu ruskú vojnu na Ukrajine, informuje TASR podľa vyhlásenia Rady EÚ.
Hospodárske opatrenia voči Moskve zaviedla EÚ pôvodne v roku 2014 po anexii Krymu a po plnoformátovej ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 ich výrazne rozšírila.
Súčasné sankcie zasahujú široké spektrum sektorov, vrátane obchodu, financií, energetiky, technológií a tovaru dvojitého použitia, priemyslu, dopravy či luxusného tovaru. Vzťahujú sa tiež na obmedzenia dovozu ruskej ropy a niektorých ropných produktov do EÚ či odpojenie niekoľkých ruských bánk od systému SWIFT. Okrem toho špecifické opatrenia umožňujú EÚ reagovať na prípadné obchádzanie sankcií.
„Pokiaľ nezákonné kroky Ruskej federácie naďalej porušujú základné pravidlá medzinárodného práva, najmä zákaz použitia sily, je vhodné zachovať platnosť všetkých opatrení EÚ a v prípade potreby prijať ďalšie,“ zdôraznila Rada EÚ vo vyhlásení. V októbri tohto roku členské štáty schválili už svoj 19. balík protiruských sankcií.
