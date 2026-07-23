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Členské štáty EÚ sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku
Krajiny EÚ sa zároveň dohodli na zmrazení cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel do 14. júla 2027.
Autor TASR,aktualizované
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Brusel 23. júla (TASR) - Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Konečná podoba reštriktívnych opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie výrazne miernejšia. Pre agentúry TASR a AFP to potvrdili viacerí diplomati.
Grécko po niekoľkých dňoch rokovaní napokon stiahlo svoje veto. „Našiel sa kompromis. Návrh bol upravený a súhlasili s ním všetky členské štáty,“ uviedol diplomatický zdroj. Bezprostredne nie je jasné, aké ústupky si Atény vyjednali.
Krajiny EÚ sa zároveň dohodli na zmrazení cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel do 14. júla 2027. Kompromisný návrh predložilo Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Členské štáty by mali balík definitívne potvrdiť ešte vo štvrtok prostredníctvom písomnej procedúry.
Európska komisia predstavila nový súbor sankcií v júni. Rokovania o jeho konečnej podobe sa však predĺžili a viaceré navrhované opatrenia boli počas nich zmiernené alebo úplne vypustené. Išlo napríklad o zákaz dovozu ruských rýb či obmedzenia týkajúce sa víz pre ruských vojakov.
Napriek úpravám obsahuje balík viaceré významné opatrenia. Počíta s odpojením ďalších desiatok ruských bánk od medzinárodného platobného systému SWIFT, rozšírením sankčného zoznamu o viac než 250 fyzických a právnických osôb a ďalšími opatreniami zameranými na ruskú tieňovú flotilu a vojenský priemysel.
Grécko po niekoľkých dňoch rokovaní napokon stiahlo svoje veto. „Našiel sa kompromis. Návrh bol upravený a súhlasili s ním všetky členské štáty,“ uviedol diplomatický zdroj. Bezprostredne nie je jasné, aké ústupky si Atény vyjednali.
Krajiny EÚ sa zároveň dohodli na zmrazení cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel do 14. júla 2027. Kompromisný návrh predložilo Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Členské štáty by mali balík definitívne potvrdiť ešte vo štvrtok prostredníctvom písomnej procedúry.
Európska komisia predstavila nový súbor sankcií v júni. Rokovania o jeho konečnej podobe sa však predĺžili a viaceré navrhované opatrenia boli počas nich zmiernené alebo úplne vypustené. Išlo napríklad o zákaz dovozu ruských rýb či obmedzenia týkajúce sa víz pre ruských vojakov.
Napriek úpravám obsahuje balík viaceré významné opatrenia. Počíta s odpojením ďalších desiatok ruských bánk od medzinárodného platobného systému SWIFT, rozšírením sankčného zoznamu o viac než 250 fyzických a právnických osôb a ďalšími opatreniami zameranými na ruskú tieňovú flotilu a vojenský priemysel.