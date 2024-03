Členské štáty EÚ sa dohodli na 5 miliardách na vojenskú pomoc Ukrajine

Brusel 13. marca (TASR) – Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli, že spoločne poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za päť miliárd eur. Oznámilo to belgické predsedníctvo v Rade EÚ, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



Dohoda na úrovni veľvyslancov členských štátov znamená dodatočné prostriedky pre mechanizmus financovania známy ako Európsky mierový nástroj (EPF). Únia z neho členským štátom prepláca nákupy vojenského vybavenia a spoločné obstarávanie.



Rokovania o reforme EPF trvali mesiace a boli náročné najmä v dôsledku postoja Berlína a Paríža, približuje DPA. Nemecko ako najväčší prispievateľ do rozpočtu EÚ dohodu podporilo až po zárukách, že pri výške jeho príspevkov do EPF sa zohľadní bilaterálna pomoc, ktorú posiela na Ukrajinu.



Francúzsko chcelo, aby sa fond používal na nákup výzbroje vyrobenej v EÚ. Na základe dohody budú takéto produkty prioritou, ak to bude možné. Tam, kde európska možnosť neexistuje, budú povolené aj komponenty z tretích krajín.



"EÚ zostáva odhodlaná poskytovať Ukrajine trvalú podporu a zaistiť, že táto krajina dostane vojenské vybavenie, ktoré potrebuje, aby sa bránila," uviedlo belgické predsedníctvo na sociálnej sieti.