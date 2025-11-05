< sekcia Zahraničie
Členské štáty EÚ sa dohodli na klimatickom cieli do roku 2040
Európski ministri sa snažili dospieť k zhode ešte pred klimatickým summitom COP30, ktorý sa začne na budúci pondelok v Brazílii.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 5. novembra (TASR) - Ministri životného prostredia 27 členských štátov EÚ v stredu v Bruseli schválili klimatický cieľ do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 90 percent oproti roku 1990, avšak s určitými ústupkami, ktoré tento cieľ oslabujú. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Ako uviedol dánsky minister pre klímu Lars Aagaard, ktorý rokovaniam predsedal, ministri vo verejnom hlasovaní schválili cieľ 90-percentného zníženia emisií a zároveň odobrili, že členské štáty budú môcť nakupovať emisné kredity v zahraničí až do výšky piatich percentuálnych bodov spomínaného cieľa.
V praxi to znamená, že európsky priemysel bude musieť reálne dosiahnuť len 85-percentné zníženie emisií, objasnil Reuters. Členské štáty EÚ si tak môžu započítať aj zníženie emisií dosiahnuté v iných štátoch sveta.
S cieľom presvedčiť svojich váhajúcich členov sa EÚ tiež dohodla, že v budúcnosti posúdi možnosť obchodovať s uhlíkovými kreditmi aj v rámci Únie.
