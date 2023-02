Členské štáty EÚ sa nezhodujú v otázke výstavby plotov na hraniciach

Brusel 6. februára (TASR) - EÚ by mala byť úprimná a otvorená a pripustiť, že ploty (na hraniciach) fungujú a nemali by byť zo strany Európskej komisie (EK) odsudzované. Grécky minister zodpovedný za európske záležitosti Miltiadis Varvitsiotis to uviedol v súvislosti s pondelkovým zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné záležitosti. Postoje jeho rezortných partnerov z ďalších členských krajín EÚ, ktoré vyjadrili na stretnutí sa líšili. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Varvitsiotis žiadal, aby bola výstavba pohraničných plotov financovaná z rozpočtu EÚ. Fyzické bariéry podľa neho znižujú množstvo príchodov migrantov.



Nemecká ministerka pre Európu Anna Lührmannová uviedla, že jej krajina nie je o takýchto návrhoch presvedčená. Štátna tajomníčka francúzskeho rezortu diplomacie Laurence Booneová si zase myslí, že peniaze z EÚ sú na to, aby pomohli pri ochrane vonkajších hraníc. Nie sú však podľa jej slov určené na "výstavbu malty a tehál na ploty".



Európska únia čelí zvýšenému počtu žiadateľov o azyl a nezákonných migrantov, ktorí na jej územie prichádzajú, píše DPA. Výstavba múrov bola aj jednou z tém pondelkového rokovania ministrov zahraničných vecí a štátnych tajomníkov členských krajín EÚ zodpovedných za zahraničné záležitosti.



Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová minulý týždeň uviedla, že EK napriek tlaku viacerých krajín nechce platiť za výstavbu plotov alebo múrov proti neželanej migrácii na vonkajšej hranici EÚ. Dodala, že stavanie múrov nie je v Európskej únii dobrým riešením.



Ešte na jeseň 2021 viac ako desať členských štátov EÚ od Komisie žiadalo, aby sa aspoň čiastočne hradili fyzické hraničné bariéry zo spoločného rozpočtu. Brusel to vtedy rozhodne odmietol.