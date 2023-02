Členské štáty EÚ sa zatiaľ nedohodli na nových sankciách voči Rusku

Brusel 22. februára (TASR) — Krajiny Európskej únie nedosiahli v stredu dohodu o nových sankciách voči Rusku. Plánujú však pokračovať v rozhovoroch, aby bol desiaty súbor sankčných opatrení hotový v čase prvého výročia invázie Moskvy na Ukrajinu, uviedli podľa agentúry Reuters diplomatické zdroje, informuje TASR.



Návrh sankcií zahŕňa obmedzenia v hodnote viac ako desať miliárd eur, napríklad zákaz dovozu ruskej gumy do EÚ alebo zákaz vývozu ďalšieho technického vybavenia i náhradných dielov, ktoré by Rusko mohlo využiť na bojisku.



Európska komisia tiež žiada, aby členské štáty lepšie sledovali ruské aktíva, keďže Únia preveruje možnosti ich použitia na obnovu vojnových škôd na Ukrajine. Niektoré krajiny však nesúhlasia s tým, že im budú hroziť pokuty za nenahlásenie takéhoto majetku.



"Je viacero nevyriešených otázok vrátane kaučuku a oznamovacích povinností," uviedol jeden zo zdrojov.



Ďalšie rozhovory sa uskutočnia vo štvrtok popoludní. Podľa vyjadrenia nemenovaného diplomata EÚ pre televíziu CNN sú veľvyslanci členských štátov "naďalej presvedčení", že dohodu dosiahnu vo štvrtok, aby mohla byť oficiálne potvrdená v piatok.



Celkovo by nové sankcie voči Rusku mohli byť najprísnejšími, aké kedy EÚ uvalila, konštatuje Reuters. Zámerom desiateho sankčného balíka od začiatku invázie Moskvy na Ukrajinu je sťažiť Rusku financovanie vojny a získavanie výzbroje.



Ukrajina vyzýva EÚ, aby zašla ešte ďalej, no vzhľadom na nesúhlas Maďarska, Bulharska, Francúzska či Belgicka nemôže Únia zatiaľ obmedziť spoluprácu s ruským odvetvím jadrovej energetiky ani zastaviť dovoz diamantov.