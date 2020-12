Členské štáty EÚ schválili pobrexitovú obchodnú dohodu s Britániou

Brusel 28. decembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie v pondelok jednohlasne schválili predbežnú pobrexitovú obchodnú dohodu so Spojeným kráľovstvom. Informovali o tom tlačové agentúry AP a AFP.



Dohoda bola schválená na úrovni veľvyslancov 27 členských štátov EÚ (COREPER). Tí v pondelok predstavili súhlas svojich národných vlád s tým, aby obchodná dohoda, ktorú sa podarilo uzavrieť v prvý vianočný deň (24.12.) začala platiť od 1. januára. Informáciu potvrdil hovorca Rady EÚ.



Tento krok umožní, aby obchod bez používania ciel a obchodných bariér medzi euroblokom a Britániou pokračoval aj po Novom roku, keď Spojené kráľovstvo opustí jednotný trh Európskej únie.



Dohoda o budúcom partnerstve, ktorá zahŕňa aj obchodné kontakty, nadobudne platnosť až po odsúhlasení britským parlamentom a Európskym parlamentom (EP).



Európski zákonodarcovia však upozornili, že nie je dostatok času, aby do konca tohto roka podrobne preskúmali uzavretú dohodu prostredníctvom jednotlivých pracovných výborov a odobrili ju na plenárnom hlasovaní. Europarlament sa k dohode vyjadrí až v januári - predseda EP David Sassoli však zdôraznil, že poslanci predbežnú pobrexitovú obchodnú dohodu podporia, aby zabránili chaosu, ktorému by ináč mohli čeliť občania a podniky EÚ a Spojeného kráľovstva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)