Členské štáty WHO schválili rokovania o boji proti ďalším pandémiám

Ženeva 1. decembra (TASR) - Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v stredu dohodli na začatí rokovaní o novej medzinárodnej zmluve, ktorá bude zameraná na prevenciu a boj proti budúcim pandémiám. Správu priniesli agentúry AFP a Reuters.



Rozhodnutie bolo prijaté konsenzom na mimoriadnom ministerskom zhromaždení 194 členských štátov WHO.



"Text, ktorý máme pred sebou, je výsledkom rozsiahlych diskusií, úprimných výmen a kompromisov," povedala zástupkyňa Austrálie Sally Mansfieldová, ktorá spolupredsedala pracovnej skupine. "Poďme spolu solidárne vpred, aby sme vykonali tvrdú prácu, ktorú máme pred sebou," dodala.



Rezolúcia prijatá na mimoriadnom stretnutí v Ženeve znamená začiatok procesu, ktorého výsledkom by mala byť nová dohoda o pripravenosti a reakcii na pandémiu, ktorá by mala vstúpiť do platnosti v roku 2024.