Členské štáty WHO súhlasia s vyšetrovaním reakcie agentúry na pandémiu

Ženeva 19. mája (TASR) - Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) súhlasili v utorok po kritike Spojených štátov nezávislé vyšetrovanie spôsobu, akým táto agentúra OSN reagovala na prepuknutie pandémie nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



Krajiny, ktoré sa zúčastnili na výročnom zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA), najvyššieho rozhodovacieho orgánu WHO, prijali konsenzom rezolúciu požadujúcu nestranné, nezávislé a komplexné vyhodnotenie "reakcie medzinárodného spoločenstva na koronavírusovú pandémiu"; jeho súčasťou bude aj vyšetrovanie postupu WHO.



Návrh rezolúcie predložila EÚ, pričom Spojené štáty sa podľa AFP aj napriek počiatočným obavám ku konsenzu pripojili. Výročné zhromaždenie WHA sa vzhľadom na pandémiu konalo po prvý raz virtuálne.



Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil trvalým zastavením financovania WHO zo strany Spojených štátov, pokiaľ v nej do 30 dní nedôjde k "podstatným zlepšeniam".



Washington pozastavil svoju finančnú podporu WHO v polovici apríla a obvinil túto organizáciu, že má príliš blízke vzťahy s Čínou, ako aj zo zlého prístupu k riešeniu koronavírusovej pandémie.



Hovorkyňa Európskej komisie pre zahraničné veci a bezpečnostné otázky Virginie Battuová-Henrikssonová v utorok na Trumpove slová reagovala vyhlásením, že EÚ podporuje WHO a mnohostranné úsilie v rámci boja proti pandémii nového koronavírusu.