Členstvo Fínska v NATO podľa prieskumu podporuje 76 percent obyvateľov

Helsinki 9. mája (TASR) - Viac ako tri štvrtiny obyvateľov Fínska v súčasnosti podporujú vstup svojej krajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO). Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky zverejnili v pondelok.



Približne 76 percent Fínov si želá, aby sa ich krajina k NATO pripojila. To predstavuje nárast v porovnaní so 60 percentami z marca, píše agentúra AFP s odvolaním sa na prieskum, ktorý pre fínsku verejnoprávnu televíziu Yle uskutočnila firma Taloustutkimus.



Iný prieskum minulý týždeň potvrdil, že členstvo Fínska v NATO podporuje 121 poslancov z 200-členného fínskeho parlamentu. Proti bolo desať poslancov.



Postoj Fínov k vstupu do NATO sa zmenil po tom, ako Rusko 24. februára začalo inváziu na Ukrajinu. Podpora členstva v Aliancii sa predtým pohybovala na úrovni 20 – 30 percent, píše AFP.



Fínsko rovnako ako susedné Švédsko nie jej členskou krajinou NATO. S touto alianciou sú však obe severoeurópske krajiny prepojené už od polovice 90. rokov 20. storočia, a to prostredníctvom programu Partnerstvo za mier. Zúčastňujú sa na spoločných vojenských cvičeniach s NATO, ako aj na mierových misiách vedených Alianciou.