Členstvo Slovenska v EÚ a NATO nemôže byť spochybňované

Bratislava 19. januára (TASR) - Členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) nemôže byť spochybňované. Vyplýva to zo spoločného stanoviska predsedov samosprávnych krajov na podporu členstva Slovenska v EÚ a NATO. TASR o tom informovalo združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8).



Predsedovia samosprávnych krajov ozrejmili, že väčšinou sa nezapájajú do celoštátnych politických diskusií, no členstvo SR v EÚ a NATO považujú za zásadnú podmienku dobrého, slobodného, suverénneho a prosperujúceho vývoja Slovenska. "Že sa musíme ozvať s výzvou, aby toto členstvo nebolo spochybňované v akomkoľvek význame a kontexte žiadnym vysokým predstaviteľom Slovenskej republiky," priblížili.



Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar komentoval v spravodajstve STVR návrh opozičnej SaS zakotviť do ústavy členstvo SR v EÚ a NATO. Pripomenul, že SR vstúpilo do oboch spoločenstiev na základe referenda a takým istým pravidlom by sa malo riadiť aj prípadné vystúpenie, ktoré označil za krajné riešenie.



Zároveň uviedol, že Smer-SD nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO. "Ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase. Menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali. Preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ," povedal Gašpar.