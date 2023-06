Cleverly: Británia podporí zjednodušený proces vstupu Ukrajiny do NATO

Londýn 21. júna (TASR) - Britský minister zahraničných vecí James Cleverly v stredu uviedol, že Spojené kráľovstvo by bolo "veľmi nápomocné", ak by Ukrajina mohla prejsť zjednodušeným procesom vstupu do Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Cleverly ďalej povedal, že jeho krajina podporí návrhy, aby Ukrajina nemusela prejsť fázou tzv. akčného plánu členstva pre vstup do tejto vojenskej aliancie.



Kandidátske krajiny v rámci tohto procesu dostávajú hodnotenie a poradenstvo pri prijímaní opatrení na splnenie kritérií NATO v oblasti obrany a iných záležitostí.



Ak by Ukrajina túto fázu vynechala, zaradila by sa do jednej kategórie s novým členom Fínskom. Naopak, Severné Macedónsko sa pred svojím vstupom do NATO v roku 2020 zúčastnilo až na 20-ročnom mapovacom programe, uvádza britské médium.



"Vidíme, ako sa Ukrajina vyvíja, a to neuveriteľne rýchlo," povedal Cleverly novinárom na tlačovej besede počas konferencie o povojnovej obnove Ukrajiny v Londýne.



"(Generálny tajomník NATO) Jens Stoltenberg na neformálnom summite ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO povedal, že mnohé z požiadaviek akčného plánu členstva sa skutočne plnia. Reforma ukrajinských ozbrojených síl prebieha i napriek tomu, že je krajina vtiahnutá do konfliktu," vyhlásil Cleverly.



"Myslím si, že postoj Spojeného kráľovstva by bol veľmi, veľmi nápomocný, ak by sme sa posunuli od akčného plánu členstva, pričom by sme uznali, že ponuka pre Švédsko ani pre Fínsko si to nevyžadovala. Ukrajinci svojimi činmi na bojisku už preukázali odhodlanie reformovať armádu pre požiadavku členstva v NATO. Domnievam sa, že všetci spojenci v NATO si to uvedomujú," zakončil šéf britskej diplomacie.