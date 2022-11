Cleverly ohlásil v Kyjeve nový balík britskej pomoci pre Ukrajinu

Kyjev/Londýn 25. novembra (TASR) — Britský minister zahraničných vecí James Cleverly počas návštevy Kyjeva ohlásil nový balík pomoci pre Ukrajinu. Obsahuje 35 záchranných vozidiel – vrátane 24 sanitiek a šiestich ozbrojených vozidiel – a takisto aj podporu pre obete sexuálneho násilia páchaného ruskými vojakmi. TASR informuje na základe piatkových správ agentúr AFP a PA Media.



Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským Cleverly v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti Twitter v piatok ráno uviedol, že Británia podporuje Kyjev nielen slovami, ale aj činmi. "Dnes som vám dal tento sľub. Spojené kráľovstvo ho aj dodrží," napísal.



AFP pripomína, že britský premiér Rishi Sunak počas návštevy ukrajinskej metropoly minulý víkend oznámil nový balík vojenskej pomoci za 50 miliónov libier (58 miliónov eur).



Cleverly priblížil, že dodatočné tri milióny libier (3,5 milióna eur) budú určené na obnovu infraštruktúry, vrátane škôl a núdzových prístreškov zničených v dôsledku útokov, a tiež na financovanie podpory tým, čo "prežili sexuálne násilie páchané ruskou armádou".



"S prichádzajúcou zimou sa Rusko naďalej usiluje zlomiť ukrajinské odhodlanie brutálnymi útokmi na civilistov, nemocnice a energetickú infraštruktúru," vyhlásil Cleverly s tým, že "Rusko zlyhá".



Šéf britskej diplomacie Cleverly sa v Kyjeve stretol aj so svojím ukrajinským rezortným partnerom Dmytrom Kulebom. Na stretnutí poznamenal, že samotné slová Ukrajinu "neochránia pred ruskými raketami". Kyjevu prisľúbil pomoc dovtedy, kým to bude potrebné.



Britská vláda tiež piatimi miliónmi libier (5,8 milióna eur) podporí iniciatívu vedenú Kyjevom v rámci Svetového potravinového programu (WFP) OSN, ktorá sa týka dodávok obilia do krajín najviac ohrozených hladom vrátane Sudánu a Jemenu. Ministerka životného prostredia Therese Coffeyová uviedla, že "globálna potravinová bezpečnosť je v záujme nás všetkých".