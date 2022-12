Cleverly: Rokovania o mieri nesmú byť krytím pre ruské vyzbrojovanie

Londýn 11. decembra (TASR) - Akékoľvek mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou nesmú slúžiť na zakrytie ďalšieho vyzbrojovania Ruska. Pre stanicu Sky News to v nedeľu povedal britský minister zahraničných vecí James Cleverly. Dodal, že dosiaľ nevidel žiadne náznaky, že by Rusko chcelo vstúpiť do rozhovorov so skutočne úprimným úmyslom ukončiť vojnu.



Hoci Británia podľa Cleverlyho chce, aby sa mierové rozhovory uskutočnili čo najskôr, zdôraznil, že kritériá pre takéto diskusie by mal stanoviť Kyjev.



"Akékoľvek rokovania musia byť reálne, musia byť zmysluplné, nemôžu byť len figovým listom pre ruské znovuvyzbrojovanie a ďalší nábor vojakov," vyhlásil šéf britskej diplomacie.



"Z ruskej strany skutočne nevidím nič, čo by mi uistilo, že (ruský prezident) Vladimir Putin vstupuje do týchto rokovaní v dobrej viere," dodal s tým, že Putinova rétorika je stále až príliš konfrontačná.



Cleverly apeloval na to, že voči šéfovi Kremľa musí byť vyvodená zodpovednosť za vojnové zločiny páchané ruskými silami na Ukrajine. Narážal okrem iného na obvinenia týkajúce sa sexuálneho násilia, ktoré Moskva využíva v bojoch na Ukrajine. Uviedol tiež, že existujú dôveryhodné obvinenia, že ukrajinské deti sú nútene presúvané do Ruska.