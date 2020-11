Clint Eastwood nebude svedčiť v procese s islamistom

Paríž 18. novembra (TASR) - Francúzsky súd rozhodol, že americký herec a režisér Clint Eastwood nemôže svedčiť v rámci procesu s islamistom, ktorý pred piatimi rokmi spustil streľbu vo vysokorýchlostnom vlaku Thalys smerujúcom z Amsterdamu do Paríža.



Útok vtedy zmarili traja Američania, ktorí neskôr stvárnili samých seba v Eastwoodovom filme o uvedenom pokuse o útok z augusta 2015.



Proces s obvineným marockým občanom Ajúbom Chazáním sa začal v pondelok v Paríži. Jeho právnička pred začiatkom procesu požiadala, aby súd prizval Eastwooda ako svedka s tým, že jeho prítomnosť by mohla "poskytnúť trocha sveta" na autenticitu scén zobrazených v jeho filme, informovala v stredu tlačová agentúra Reuters.



Thriller s názvom "15:17 Paríž" je založený na knihe, ktorú napísala zmienená trojica mladých mužov.



Chazání vyšetrovateľom povedal, že sa v poslednom okamihu rozhodol útok neuskutočniť, ale konfrontácii s pasažiermi sa už nedalo zabrániť, uviedli justičné zdroje.



Film však tento údajný obrat neukazuje. Chazáního advokátka sa obávala, že film by mohol ovplyvniť názor ľudí na daný útok a chcela sa Eastwooda opýtať, aké pokyny dal hercom ako režisér.



Prokuratúra sa vyslovila proti takémuto postupu s tým, že Eastwood nebol svedkom incidentu. Sudca preto príslušnú žiadosť advokátky zamietol.



Spencer Stone, Anthony Sadler a Alek Skarlatos, ktorí spacifikovali Chazáního ešte predtým, ako stihol niekoho zabiť, budú vypovedať vo štvrtok a piatok.



Trojica mužov dostala od vtedajšieho francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda čestné vyznamenania, rovnako aj francúzsko-americký profesor Mark Moogalian, ktorý Chazánímu vytrhol útočnú pušku, ale útočník ho pištoľou postrelil do chrbta.



Moogalian sa taktiež objaví ako svedok na štvrtkovom pojednávaní.