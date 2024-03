Clinton: Rozšírenie NATO bolo správne rozhodnutie a dobrá investícia

Praha 12. marca (TASR) - Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo podľa amerického exprezidenta Billa Clintona správne rozhodnutie a dobrá investícia, ktorá NATO posilnila. Vyhlásil to na konferencii Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.



Pripomenul, že niektorí členovia NATO rozšírenie spochybňovali. "Boli pyšní, čo sa NATO podarilo z hľadiska stabilizácie situácie v Európe po konci vojny a neboli si istí, či rozšírenie nebude viac politickou záležitosťou než bezpečnostnou a kedy a ako to môže skončiť," priblížil vtedajšie úvahy členských krajín americký exprezident.



Dodal, že niekedy je potrebné ísť do rizika a to je to, pre čo sa rozhodli zúčastnené strany pred 25 rokmi. "Myslím si, že to bola dobrá investícia a rozumné riziko, ktorým sa NATO veľmi posilnilo. A názov tejto konferencie platí viac než v minulosti, že bezpečnosť nemôžeme brať ako samozrejmosť a potrebujeme spoluprácu," povedal Clinton. Vstup ČR do NATO označil za "to najlepšie, čo sa mohlo stať" a rozšírenie Aliancie za správny krok.



Na konferencii pripomenul viaceré momenty z čias, keď bol na čele Spojených štátov vrátane jeho snáh o zblíženie Západu s Ruskom. "Neľutujem jedinú minútu, ktorú som strávil tým, že som sa snažil urobiť Rusko partnerom nás všetkých. Viem, že sa mi to nepodarilo, Rusko nie je naším partnerom. Zlyhal som. Ale neľutujem to," vyhlásil.



Pripomenul, že sa trinásťkrát stretol s vtedajším ruským prezidentom Borisom Jeľcinom, tiež s Vladimirom Putinom. "Ospravedlňujem sa, že som nebol schopný presvedčiť Putina, aby išiel tým smerom, na ktorý som sa vydal s jeho predchodcom. Urobil som, čo bolo v mojich silách," dodal.



Clinton v utorok obdržal od českého prezidenta Petra Pavla štátne vyznamenanie Rad T. G. Masaryka 1. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie. Bývalý americký prezident sa podľa Pavla zásadným spôsobom zaslúžil o presadzovanie demokracie a stability v strednej a východnej Európe v súvislosti s rozšírením NATO v roku 1999 o Česko, Poľsko a Maďarsko.