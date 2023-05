Clinton: Už v roku 2011 som vedel, že Putin raz napadne Ukrajinu

Washington 5. mája (TASR) - Bývalý americký prezident Bill Clinton už v roku 2011 vedel, že je len otázkou času, kedy ruský prezident Vladimir Putin napadne Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy denníka The Guardian.



Clinton si po stretnutí s Putinom vo švajčiarskom Davose v roku 2011 uvedomil, že Rusko raz Ukrajinu napadne. Americký exprezident to uviedol pre denník The Financial Times (FT). Počas vzájomnej diskusie totiž šéf Kremľa vyjadril nesúhlas s dohodou svojho predchodcu Borisa Jeľcina. Podľa nej sa Ukrajina vzdá sovietskych jadrových zbraní výmenou za to, že Rusko bude rešpektovať jej hranice. Dohodu sprostredkovali Spojené štáty.



"Vladimir Putin mi v roku 2011, tri roky predtým ako obsadil Krym, povedal, že nesúhlasí s dohodou, ktorú som uzavrel s Jeľcinom... Povedal: 'Nesúhlasím s ňou, nepodporujem ju a nie som ňou viazaný'," citoval Putina Clinton. Od tohto dňa vedel, že napadnutie Ukrajiny je len otázkou času.



Do rozhovoru s redaktorom FT sa zapojila aj Clintonova manželka Hillary. Uviedla, že Ukrajina musí Rusko buď poraziť alebo aspoň získať späť stratené územie, aby sa skončila vojna.



"Potrebujú nejakú páku... (Putinovi) by som pri vyjednávacom stole neverila za žiadnych okolností, pokiaľ nebudú mať Ukrajinci, podporovaní nami, dostatočnú páku," vyhlásila Clintonová.