Clintonová varovala pred prípadným kandidovaním Trumpa v roku 2024

New York 31. decembra (TASR) - Donald Trump bude znova kandidovať na úrad amerického prezidenta – a demokracia je preto vážne ohrozená, vyhlásila Hillary Clintonová. V piatok ju citovala tlačová agentúra DPA.



Bývalá americká ministerka zahraničných vecí uviedla, že podľa jej mienky bývalý prezident Trump sa plánuje v roku 2024 znovu uchádzať o prezidentský post, a varovala, že jeho prvé búrlivé funkčné obdobie by bolo v porovnaní s jeho druhými štyrmi rokmi v Bielom dome iba detskou hrou.



"Keby som sa mala staviť, povedala by som, že Trump bude znova kandidovať," vyhlásila Clintonová pre televízny kanál MSNBC v novom interview, ktoré bolo odvysielané vo štvrtok. "Ak sa nebude zodpovedať za svoje činy a ak sa mu znova podarí zvíťaziť, myslím si, že by to mohol byť koniec našej demokracie," dodala.



Bývalá prvá dáma USA a nominantka demokratickej strany na úrad prezidenta vo voľbách v roku 2016 varovala, že ak sa umožní Trumpovi znovu dostať do rúk moc, môže to byť pre Spojené štáty bezprecedentná katastrofa.



"Toto je rizikový bod zvratu," povedala Clintonová. "Ak bude on alebo niekto jemu podobný znova zvolený za prezidenta... našu krajinu nespoznáme," doplnila.



Clintonová vyjadrila v interview s novinárom Williem Geistom úprimné názory na Trumpa a na svoju prekvapujúcu prehru s ním vo voľbách v roku 2016. Rozhovor bol nakrútený vopred u nej doma v obci Chappaqua pri New Yorku.



Dodala, že sa, "samozrejme", cíti vinná za to, že "zbabrala" šancu udržať Trumpa mimo Bieleho domu. "Cítim sa hrozne, že som jeho a ľudí okolo neho nezastavila."



Clintonová pripísala vinu za porážku vo voľbách "triku, ktorý urobil Jim Comey". Narážala tým na bývalého riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a jeho prekvapujúci list z októbra, v ktorom oznámil vyšetrovanie jej e-mailov, čo mohlo v poslednej chvíli viesť v hlbokému poklesu jej podpory.



Clintonová však pripustila, že Trump využil voličský potenciál medzi Američanmi, napojil sa na ich nálady a dokázal získať podporu. "Každý aj sám vidí, aký typ lídra on je. Ale evidentne sú ľudia, ktorým sa napriek všetkému páči to, čo vidia – a čo ja vnímam ako skutočné nebezpečenstvo pre našu krajinu," vysvetlila.



A varovala voličov, aby ho v roku 2024 nepodcenili. "Prišli voliť a dali mu hlas. A on sa teraz znova pokúša zariadiť si to podľa seba, takže sa mu to môže znova podariť," doplnila.